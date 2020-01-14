Иранский депутат назвал причину пуска ракеты по украинскому Boeing

Ошибочный пуск ракеты по гражданскому самолету "Международных авиалиний Украины" случился из-за недостатка координации с новым расчетом сил ПВО, установленным возле международного аэропорта Тегерана, сообщил РИА Новости в понедельник заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.



"До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два... Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого", - отметил Беюки.



Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.



В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

