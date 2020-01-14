Участнику секс-скандала Яременко нашли замену

Фракция Слуга народа определилась с тем, кто заменит Ирину Венедиктову во главе комитета по правовой политике и Богдана Яременко во главе комитета по внешней политике. Это будут члены фракции Андрей Костин и Александр Мережко. Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия.



"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике - господин Мережко", - сказал Арахамия.



Отметим, Александр Мережко - профессор кафедры права Киевского национального лингвистического университета, глава подкомитета Рады по гражданскому и административному законодательству комитета Рады по правовой политике, член делегации Украины в ПАСЕ. А Андрей Костин - адвокат, заместитель главы комитета Рады по правовой политике.



Напомним, что 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.

