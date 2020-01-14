Рада не будет рассматривать закон о рынке земли на этой неделе

Парламент на этой пленарной неделе не будет рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.



Так, в повестке дня на эту пленарную неделю 14-17 января законопроект не значится.



"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", - заявил замглавы фракции.



Кроме того, замглавы фракции СН Давид Арахамия также подтвердил, что нардепы не будут рассматривать данный закон на этой пленарной неделе.

