Рада не будет рассматривать закон о рынке земли на этой неделе
Парламент на этой пленарной неделе не будет рассматривать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, в повестке дня на эту пленарную неделю 14-17 января законопроект не значится.
"Я не думаю, что на этой неделе будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы", - заявил замглавы фракции.
Кроме того, замглавы фракции СН Давид Арахамия также подтвердил, что нардепы не будут рассматривать данный закон на этой пленарной неделе.
Источник: РБК-Украина
12:55