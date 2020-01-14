С начала эпидсезона от гриппа в Украине умерли пять человек

С начала эпидемического сезона от осложнений гриппа в Украине умерли пять человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.



"С октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному в Тернопольской области и Запорожье. Никто из умерших не имел прививки от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря", - говорится в сообщении.



Как отмечается, с 31 сентября по 12 января заболело 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы 61 842 человека.

