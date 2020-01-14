В Украине создадут Фонд развития предпринимательства

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроект изменений закона о госбюджете на 2020 год № 2589, предполагающий направление 2 млрд грн на создание Фонда развития предпринимательства. За принятие изменений проголосовал 261 депутат на заседании во вторник, 14 января.



Увеличить поступления в спецфонд госбюджета предполагается за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направление их на новую бюджетную программу Фонд развития предпринимательства.



"В 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

