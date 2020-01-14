Ермак не исключает версию умышленной атаки на самолет МАУ

Помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.



По его словам, перед отправкой украинских экспертов в Иран рассматривалось несколько причин катастрофы, однако версия ракетного удара была одной из основных.



"Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбивания и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил Ермак.



Он также добавил, что для выяснения всех обстоятельств украинская комиссия продолжает работу в Иране.



"С участием иранских специалистов, а также при поддержке наших международных партнеров, мы получим ответ на этот вопрос", - добавил он.

