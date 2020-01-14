Ермак не исключает версию умышленной атаки на самолет МАУ

Ермак не исключает версию умышленной атаки на самолет МАУ

Помощник президента Украины Андрей Ермак не исключает, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, перед отправкой украинских экспертов в Иран рассматривалось несколько причин катастрофы, однако версия ракетного удара была одной из основных.

"Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбивания и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом", - заявил Ермак.

Он также добавил, что для выяснения всех обстоятельств украинская комиссия продолжает работу в Иране.

"С участием иранских специалистов, а также при поддержке наших международных партнеров, мы получим ответ на этот вопрос", - добавил он.