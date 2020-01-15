Для спасения биоразнообразия на планете осталось 10 лет - ООН

У человечества есть одно десятилетие для сокращения вредных отходы наполовину и предоставления защищенного статуса трети земной поверхности. Об этом свидетельствует отчет Конвенции ООН по биоразнообразию, опубликованный в среду, 15 января.



В плане названы 20 целей по сохранению дикой природы Земли на следующие 10 лет.



Среди целей перечислены сокращение загрязнения окружающей среды биоцидами, пластиковыми отходами и чрезмерным потреблением на 50%, предоставление не менее 30% земной поверхности статуса защищенной территории, внедрение технологий устойчивого развития в бизнес и поведение людей.



План должен быть одобрен в октябре 2020 года на саммите ООН по биоразнообразию, он пройдет в Китае.

