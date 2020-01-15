Nord Stream-2 попросил освободить его от правил ЕС – СМИ

Компания Nord Stream-2 AG обратилась к немецкому регулятору с просьбой отклонить действе общеевропейских правил по отношению в газопрводу Северный поток-2. Об этом сообщил журналист Bild Юлиан Репке в Twitter в среду, 15 января.



"Nord Stream-2 подала заявку об отклонении для нее 10 января 2020 года, то есть за два дня до дедлайна", – сообщил журналист.



Он отметил, что в своем обращении к немецкому регулятору Nord Stream-2 ссылается на пункт 28b смягченного немецкого закона, утверждая, что инфраструктура трубопровода была завершена до мая 2019 года.



Дело в том, что по правилам ЕС, от общих европейских требований можно освобождать только те объекты, строительство которых завершилось до 23 мая 2019 года.



В середине ноября немецкий Бундестаг принял закон, который дает немецкому регулятору право засчитывать вместо даты завершения строительства объекта сроки инвестирования средств в него "с учетом всех обстоятельств" такого инвестирования. Эта норма позволит немецкому регулятору дать зеленый свет ля того, чтобы Северный поток-2 действовал вне рамок европейского правового поля.



"Если оно (отклонение) будет предоставлено, дочерняя компания Газпрома сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения", – пояснил Репке.

