Украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете - Гончарук

Во время заседания Кабинета министров в среду было принято решение о расширении диапазона для мобильной связи. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.



“Украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете. Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи — это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах”, — написал премьер.



По его словам, также сегодня было принято антикоррупционное решение в этом направлении.



“Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры”, — добавил Гончарук.

