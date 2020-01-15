Ситуация на Новопокровском КХП требует введения кризисного управления

В последнее время из уст чиновников, пришедших на волне новой власти, звучат победные реляции о рекордных урожаях зерна, объёмах экспорта сырья, а также необходимости развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Что же происходит с экспортом зерна и продуктов переработки в цифрах? За текущий маркетинговый год было экспортировано через порты Украины около 37 млн тонн зерновых и 130 тысяч муки. То есть, доля готовой продукции в экспорте составляет менее 1%. Такая диспропорция показывает не на успех, а на катастрофическую отсталость нашей экономики и подтверждает наш статус сырьевого придатка для мировых рынков. Исходя из этих данных, казалось бы логично было бы максимально загружать наши мукомольные, крупяные, комбикормовые производственные мощности и строить новые. Но давайте посмотрим, что мешает очевидным фактам и расчетам воплотиться в жизнь.



Разберем проблематику на примере ставшего уже знаменитым, в прошлом своей продукцией, а ныне постоянными скандалами, Новопокровським КХП. Самое мощное, многопрофильное государственное предприятие по производству муки пшеничной и комбикормов в восточном регионе страны стало заложником темных схем, искусственно созданных долгов. Даже торговую марку легендарного предприятия присвоили ловкие дельцы. Коллектив предприятия обращался во всевозможные инстанции, к депутатам, в правоохранительные органы на всех уровнях, однако воз и ныне там. Зерно от сельхозпроизводителей движется в порты в виде сырья, грузится в корабли и отправляется перерабатываться на предприятия по всему миру, давая тысячи рабочих мест и добавленную стоимость другим экономикам под аплодисменты нового Кабмина. Возможно, что нынешний министр экономики Милованов, после поглощения министерства АПК, считает, что с ликвидацией профильного министерства исчезли и проблемы отрасли? Такой же вопрос можно задать и Фонду Государственного имущества, в ведении которого находится Новопокровский комбинат хлебопродуктов.



Чтобы вернуть честное имя комбината и возродить эффективную торгово-производственную деятельность нужно безотлагательно ввести команду кризисного управления для оздоровления экономических показателей и перезагрузки менеджмента.



Восстановить экспортные поставки, расширить сеть продаж в Украине, усилить контроль за показателями качества, внедрить партнерские, в том числе, форвардные программы с сельхозпроизводителями региона. Сохранить высокий уровень технологии производства и профессиональный коллектив.

