Путин назначит Медведева на новую должность

Президент России Владимир Путин намерен ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС в среду, 15 января.



"Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время, введу должность заместителя председателя Совета безопасности. Председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - сказал Путин.



"Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и, с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности, я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами этого свойства, этой категории вопросов", - добавил российский президент.

