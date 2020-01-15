Ситника зовут на антикоррупционный комитет Рады для отчета

Ситника зовут на антикоррупционный комитет Рады для отчета

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики пригласит директора Национального антикоррупционного бюро Артем Сытника представить 12 февраля отчет о работе НАБУ за пол года.

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я как председатель комитета направлю письмо Антикоррупционного бюро и проинформирую, что 12 февраля мы ждем Артема Сытника, для того чтобы услышать отчет и задать все вопросы", - сказала глава комитета Анастасия Красносельская.

Она добавила, что в соответствии с Законом "О Национальном антикоррупционном бюро" до 10 февраля НАБУ должно подать в комитет отчет о работе за полгода.