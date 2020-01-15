Ситника зовут на антикоррупционный комитет Рады для отчета

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики пригласит директора Национального антикоррупционного бюро Артем Сытника представить 12 февраля отчет о работе НАБУ за пол года.



Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду, сообщает корреспондент Укринформа.



"Я как председатель комитета направлю письмо Антикоррупционного бюро и проинформирую, что 12 февраля мы ждем Артема Сытника, для того чтобы услышать отчет и задать все вопросы", - сказала глава комитета Анастасия Красносельская.



Она добавила, что в соответствии с Законом "О Национальном антикоррупционном бюро" до 10 февраля НАБУ должно подать в комитет отчет о работе за полгода.



