Офис Генпрокуратуры допросил 11 родственников погибших в Иране украинцев

Офис Генпрокуратуры допросил 11 потерпевших из числа родственников погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране. Об этом во время заседания комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, передает корреспондент УНН.



"Допрошено, как пострадавших, 11 человек из числа родственников погибших", - сказал Трепак.



По его словам, обеспечена доставка родственников из разных областей Украины, в том числе с неподконтрольных территорий, в город Киев по месту проведения предварительного расследования.



Напомним, иранская сторона уверяет, что вопрос о идентификацию тел всех погибших украинцев в результате авиакатастрофы в Иране будет решен до 19 января.



Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.



На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

