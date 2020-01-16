В Минске началась первая встреча подгрупп ТКГ в 2020 году

В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.



Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.



"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.



После этого запланировано заседание Трехсторонней контактной группы.



Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма обсудил со спецпредставителем председателя ОБСЕ Хайди Грау повестку дня первого в этом году заседания ТКГ, запланированного на 16 января.

