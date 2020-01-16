В Минске началась первая встреча подгрупп ТКГ в 2020 году
В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
После этого запланировано заседание Трехсторонней контактной группы.
Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма обсудил со спецпредставителем председателя ОБСЕ Хайди Грау повестку дня первого в этом году заседания ТКГ, запланированного на 16 января.
Источник: Укринформ
11:59