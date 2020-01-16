Nestle потратит до $2,1 млрд на внедрение перерабатываемой упаковки

Швейцарская Nestle SA потратит до 2 млрд швейцарских франков ($2,1 млрд) на переход к использованию перерабатываемого пластика в упаковке своих продуктов.



В 2018 году компания взяла на себя обязательство к 2025 году полностью перейти на использование упаковки пригодной для переработки или вторичного использования. Nestle намерена к 2025 году снизить первичное потребление пластика на треть и увеличить использование перерабатываемого пластика до 2 млн тонн.



Как отмечается в сообщении Nestle, большинство видов пластика непригодны для переработки с целью производства упаковки для пищевых продуктов.



"Производство безопасного для пищевых продуктов пластика - большой вызов для нашей отрасли", - заявил главный исполнительный директор Nestle Марк Шнайдер.



Компания также объявила о создании венчурного фонда в размере 250 млн швейцарских франков для финансирования стартапов, которые занимаются разработкой новых перерабатываемых упаковочных материалов.



Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе марки Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi.



В России Nestle принадлежат 10 предприятий, в том числе производство в Московской области, на котором выпускается около 50 видов мороженого под товарными знаками "48 копеек", "Бон Пари", Extreme, Maxibon, Nesquik и др.

