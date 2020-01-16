Возьмем условную страну…

За макроэкономическую ситуацию в стране я абсолютно спокоен. У нас все стабильно, как на кладбище. И большое спасибо всем участникам фантастического совещания по макрофинансовой политике во главе с Лешей Гончаруком, благодаря которым мы приобщились к таинствам высокой политики. Не важно, кто устанавливал микрофоны в стул, на котором сидела Оксана Маркарова (министр финансов). Эти люди руководствовались благими намерениями, поскольку хотели показать, что наша экономика в надежных руках и задний привод корабля под названием «Условная страна» работает на полную мощность.



В начале неформальной нарады Гончарук признался, что он полный профан в экономике. Сразу же за столом воцарилась веселая, доверительная предновогодняя атмосфера (запись датирована 16 декабря). Министр экономики признался, что он конченый дебил и зачастую путает платежный баланс с торговым. Все, в том числе и зампред Нацбанка Катя Рожкова, посмеялись над милой непосредственностью Тимофея. Тот еще хотел рассказать, как наложил в штаны во время занятий сальсой и смешно дрыгал правой ногой, но беседа свернула на более актуальную тему: как ловко нае…ть президента Вову, чтобы он поверил той лапше, которую ему будет вешать на уши премьер?



Собеседники единодушно констатировали, что президент тупой. Не такой, конечно, тупой, как Гончарук и тот же Милованов, но в голове у него абсолютная пустота. Поэтому нужно его чем-то грузануть. «Слайды», – четко и недвусмысленно заявила Маркарова. Да, это реально выход. С помощью веселых картинок даже Вове можно объяснить, почему гривна усиливается, а доллар, наоборот, падает. Никто не понимает, почему так происходит. В конце концов, как правильно отметил Гончарук, какая разница, какая у нас дыра в бюджете – 50 миллиардов или 100? Будет 100, но что от этого изменится?



Премьер очень умело подчеркнул свою начитанность, упомянув о кейнсианской макроэкономической модели. Но в подробности лезть не стал, поскольку «Вове нужна картинка». Рожкова предложила взять какую-то условную страну для иллюстрации будущего нации под чутким руководством заднего привода премьера



Мой убогий интеллект просто зависает, пытаясь расшифровать значение терминов, употребляемых высокими должностными лицами. Вот что такое «маркетировать промышленность»? Возможно, просто ее сношать, чтобы «Боинги» больше не прилетали? Загадка

Премьер очень умело подчеркнул свою начитанность, упомянув о кейнсианской макроэкономической модели. Но в подробности лезть не стал, поскольку «Вове нужна картинка». Рожкова предложила взять какую-то условную страну для иллюстрации будущего нации под чутким руководством заднего привода премьера. Кандидатура Аргентины отпала с ходу, поскольку эта была любимая тема другого соросососа – Саши Данилюка. Он подавал большие надежды, был секретарем Совбеза по протекции главного соросовода Пинчука, но сгорел на работе вместе со своей Аргентиной. Отпадает. Какая еще страна начинается на «А»? Исключительную эрудированность продемонстрировала Катя Рожкова, предложившая Австралию. Все ее бурно поддержали и предложили рассказать Вове, что произойдет с Австралией через один, два и три года. К частью, она уже успела сгореть. Но мысль интересная. Так и вижу стада кенгуру, которые прыгают по выжженным просторам Львовской области, периодически сбиваясь в стаи и подбрасывая свой мусор в стада диких коал-еврооптимистов.К сожалению, развить мысль с утконосами и ископаемыми птицами додо макроэкономическим интеллектуалам не удалось. У них вообще мысли скакали, как те кенгуру, к которым мы все стремимся. Жаль, видео со встречи пока нет. Поэтому еще нельзя точно сказать, каким именно веществом высшие чиновники разогревали свои мозги. Отсюда, кстати, и досадная ошибка с идентификацией одной из участниц легендарной встречи. Там была какая-то овца, которая единственная рассуждала о загадочном макро на украинском. Остальные без запинок шпарили на мове агрессора. И вот это стало основным мотивом для обвинения правительства Гончарука в зраде. Так вот, ее сначала приняли за Юлию Ковалив, заместительницу главы Офиса президента. Если бы было видео, то ошибки удалось бы избежать. Все знают, что Ковалив, как и Маруся Зверобой, никогда не моет голову. И еще она постоянно курит «Айкос» на всех заседаниях в офисе. Утверждает, что заменитель никотина активизирует работу ее заменителя мозга. Ну не знаю… Как можно активизировать то, чего нет?Хотя да, забыл – Австралия. Короче, Ковалив там не было. Была некая Саша Бейтлина. Главный экономист Министерства финансов. Как тетя Сара. Она рассказала совершенно потрясающую историю.Перед Новым годом в Австралию прилетел «Боинг» с покупками, сделанными во время «черной пятницы» кенгуру, то есть украинцами. И он подорвал экономическую мощь нашей суверенной, европейской державы. «Люди покупают там, они не покупают тут», – сурово констатировала Саша и налила себе из графина. Все понимают: здесь вам не тут, а совсем даже наоборот. Что делать? Как объяснить Вове, что Австралия столкнулась с экономическим чудом?Положение взялась спасать Рожкова. Она мне, б...ть, все больше и больше нравится. Катя рассказала случай из своей жизни. Пошла она по магазинам искать маскарадный костюм зампреда правления НБУ для своей дочки. Ну там бешеную белочку с орешком или Губку Боба без губки. Не суть. И выяснила между делом удивительную вещь: многие не заказывают по интернету в Штатах, а покупают на Троещинском рынке. Какой вывод? Условно говоря, надо срочно «маркетировать промышленность».Небольшое отступление: мой убогий интеллект просто зависает, пытаясь расшифровать значение терминов, употребляемых высокими должностными лицами. Вот что такое «маркетировать промышленность»? Возможно, просто ее сношать, чтобы «Боинги» больше не прилетали? Загадка. Но продолжим. Рожкова предложила свой план спасения экономики: производить из отечественного зерна итальянскую вермишель и впаривать ее жителям условной страны с добавочной стоимостью. Гениально! Думаю, это сработает. «Тимофей (Милованов), а какие у вас планы?», – интеллигентно поинтересовалась Рожкова. В ответ раздался мощный храп с явным причмокиванием. Ситуацию спас Гончарук: «А давайте расскажем Вове, что в следующем году подешевеет оливье. У него в пустой голове сложится целостная картинка…». «Не факт!», – сурово оборвала Маркарова. Так и осталось непонятным, что она имела в виду: дешевый оливье или складывание картинки в голове у Вовы?