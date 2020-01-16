В Украине погода в ближайшее время существенно не изменится

В ближайшие сутки, 17 января, изменения синоптической ситуации и погодных условий в Украине не ожидаются, сообщает Укргидрометцентр. В пятницу в Украине - без осадков. Ночью и утром, кроме северных областей, местами туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на Прикарпатье кое-где 8-11° мороза; днем 0-5° тепла, в западных областях местами 6-9° тепла. В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 17 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 8,7 градусов выше ноля в 1993 году, а самая низкая ночью на отметке 24,9 градусов мороза в 1940 году.



В субботу, 18 января, в Украине без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 0-5°, на Прикарпатье и Закарпатье местами 6-11° мороза; днём 0-5° тепла, на западе страны до 9°.



В Киеве в субботу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

