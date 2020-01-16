Бойко требует отставки "профана" Гончарука

"Правительство должно уйти в отставку - каждый день его пребывания во власти усугубляет экономический кризис в стране." Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, 16 января.



Он подчеркнул, что экономическая политика правительства ведет к катастрофе. "Колоссальный недобор в бюджет в конце прошлого года (более 55 млрд грн., - ред.), - это следствие непрофессионализма и легкомысленности членов правительства. Массовый характер приняли такие явления, как невыплата зарплат учителям и врачам, задержка субвенций, задержка выплат на инфраструктурные проекты, которые жизненно важны для страны и регионов. И если премьер-министр "профан", как он сказал о себе, то ему нужно уходить в отставку", - подчеркнул оппозиционный политик.



По его словам, правительство было изначально сформировано из случайных людей, и сегодня страна пожинает плоды непрофессионализма нынешнего Кабмина.



"Люди живут все хуже и хуже и не понимают, что делает правительство. Страна катится в экономическую пропасть. Правительство должно уйти в отставку, потому что каждый день его пребывания во власти усугубляет экономический кризис в стране. Мы теряем рабочие места - теряем шахтеров, теряем сталеваров, теряем машиностроителей, теряем хороших специалистов. Люди уезжают из страны, и это будет продолжаться до тех пор, пока такие горе-руководители будут управлять страной", - сказал Юрий Бойко.



На этом фоне особенно цинично, по его словам, выглядят заработные платы, которые назначают себе ТОП-чиновники. "То, что на фоне экономических провалов министры пытаются повысить себе зарплаты - это позор. Мы против поднятия зарплат правительственным чиновникам, депутатам, потому что страна живет бедно. У этих министров, которые, провалив экономическую политику, отправив людей за границу на заработки, пытаются поднять себе зарплаты, нет совести", - акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров.



