ЕБРР за год инвестировал в Украину более миллиарда евро

Европейский банк реконструкции и развития инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 новый проект в Украине в 2019 году. Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на своей странице в Facebook.



"Среди стран операций ЕБРР Украина в минувшем году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов. €680 млн от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к "зеленой" категории (проекты с экологической составляющей – ред.), что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР", – написал он.



Отмечается, что увеличение масштабов финансирования стало возможным благодаря настроенности властей страны на проведение комплексных реформ.

