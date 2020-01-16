Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьером

Госдума на заседании в четверг согласилась с назначением Михаила Мишустина главой правительства РФ.



Голоса депутатов распределились следующим образом: 383 "за", "против" нет, воздержались 41.



В среду, 15 января, после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, премьер РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.



Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке кабинета и возложил на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. Вечером 15 января Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра.



В случае получения согласия Госдумы президент подписывает указ о назначении главы правительства.



В свою очередь согласно статье 112 Конституции председатель правительства "не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов власти". "Председатель правительства РФ предлагает президенту кандидатуры на должность заместителей председателя правительства и федеральных министров", - отмечается в п.2 ст.112 Конституции.

