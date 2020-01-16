Чаши для кальяна: материалы, формы и другие особенности выбора

Чаша для кальяна — один из важных, ключевых элементов изделия.



При выборе кальяна любителям ароматного дыма следует учитывать все детали конструкции, но особое внимание следует уделить выбору чаши, от которой зависит аромат и вкус дыма, продолжительность курения и удовольствие, которое получают любители кальяна. Плохая чашка может испортить самый качественный табак, потому к выбору чиллума следует относиться со всей ответственностью.

Чаши кальянные: материалы изготовления

В зависимости от материала изготовления кальянная чаша имеет свои особенности, которые следует учитывать при выборе:

глина является традиционным материалом изготовления чилимов на протяжении веков. Глиняные чаши для кальянов долго держат тепло, смесь равномерно прогревается по всей поверхности, причем быстрое прогорание исключено благодаря пористости материала изготовления. Контролировать жар в глиняных чилимах намного проще и табак не горчит;

является традиционным материалом изготовления чилимов на протяжении веков. Глиняные чаши для кальянов долго держат тепло, смесь равномерно прогревается по всей поверхности, причем быстрое прогорание исключено благодаря пористости материала изготовления. Контролировать жар в глиняных чилимах намного проще и табак не горчит; керамика представляет собой глиняную чашу в глазури. Благодаря свойству глазури закрывать поры глины запахи на поверхности не задерживаются. Температуру керамические чилимы держат долго и равномерно распределяют по поверхности. Керамические чилимы предлагаются в широком разнообразии цветовых решений;

представляет собой глиняную чашу в глазури. Благодаря свойству глазури закрывать поры глины запахи на поверхности не задерживаются. Температуру керамические чилимы держат долго и равномерно распределяют по поверхности. Керамические чилимы предлагаются в широком разнообразии цветовых решений; пищевой силикон постепенно вытесняет традиционные материалы. Изготовленные из пищевого силикона чилимы получили широкое распространение;

постепенно вытесняет традиционные материалы. Изготовленные из пищевого силикона чилимы получили широкое распространение; металлические чилимы сочетают легкость в уходе с высокой прочностью и долговечностью. Среди преимуществ комплектующих из металла быстрота прогрева, устойчивость к температурным перепадам, разнообразие видов и форм;

сочетают легкость в уходе с высокой прочностью и долговечностью. Среди преимуществ комплектующих из металла быстрота прогрева, устойчивость к температурным перепадам, разнообразие видов и форм; стеклянные чиллумы , изготовленные из термостойкого боросиликатного стекла, стремительно завоевывают популярность. Гладкая поверхность обеспечивает простоту ухода и гарантирует хороший вкус табака благодаря равномерному прогреву. Стекло не впитывает запахи;

, изготовленные из термостойкого боросиликатного стекла, стремительно завоевывают популярность. Гладкая поверхность обеспечивает простоту ухода и гарантирует хороший вкус табака благодаря равномерному прогреву. Стекло не впитывает запахи; чиллумы из камня довольно редко встречаются в продаже. В большинстве случаев чаши из камня изготавливают на заказ. Такие чиллумы подходят для жаростойких табаков, поскольку палитра вкуса и крепость табака раскрываются максимально.

Интернет-магазин Molla доставляет заказы по Киеву и в регионы Украины на выгодных условиях. В каталоге специализированного интернет-магазина Molla, ознакомиться с ассортиментом которого можно здесь: https://molla.com.ua/chashi-dlia-kaliana/, представлены кальянные чаши из качественных материалов.