В Раде приняли закон о бесплатном питании детей переселенцев в школах и вузах

В Верховной Раде 355 народных депутатов проголосовали за законопроект № 0930 во втором чтении и в целом, который предусматривает обеспечение бесплатным питанием детей переселенцев в дошкольных учреждениях и вузах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".



Парламент проголосовал принятие закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц", которым предусматривается предоставление бесплатного питания детям внутренне перемещенных лиц.



Законом вносятся изменения в законы Украины "О дошкольном образовании", "О детском питании" и "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Согласно положениям документа, государство будет обязано обеспечить детским питанием детей переселенцев грудного возраста и детей второго года жизни, а также детей из числа внутренне перемещенных лиц, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

