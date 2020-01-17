В НБУ объяснили прыжки курса доллара перед Новым годом психологическим фактором

Краткосрочное ослабление, а потом и укрепление гривни перед Новым годом в обменниках было вызвано психологическим фактором, однако ситуация стабилизировалась из-за связи наличного рынка с безналичным.



Об этом заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий, передает Интерфакс-Украина.



"Что касается наличного рынка, то очень большой фактор – это психологический. Мы видели, например, в октябре прошлого года был какой-то скачок курса, также полностью (вызванный) психологическим фактором, который был в конце этого года", – сказал он на брифинге в Киеве в четверг.



"Но Нацбанк не проводит какую–то деятельность на наличном рынке. Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время наличный рынок очень сильно связан с безналичным, потому мы видим, что этот психологический фактор сошел на нет", – отметил Чурий.



Отвечая на вопрос, какими являются причины прекращения ревальвации гривни в последнее время и есть ли среди них критика валютной политики НБУ, замглавы центробанка подчеркнул, что курс национальной валюты в Украине плавающий и формируется благодаря спросу и предложению.



"А Нацбанк не меняет свою роль на рынке: мы принимаем на нем участие с целью пополнения золотовалютных резервов, прежде всего, а второе – для сглаживания колебаний. Те колебания, которые сейчас происходят, они не являются каким-то исключением из правил. Это приблизительно те же колебания, которые у нас всегда происходят", – сказал Чурий.

