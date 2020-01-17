Лукашевич рассказал о вмешательстве в работу СММ ОБСЕ в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине сообщила о препятствиях работе своих беспилотных летательных аппаратов, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.



"Характерный случай произошел 10 января вблизи подконтрольного Киеву поселка Орехово Луганской области, где дрон малого радиуса действия после глушения попал в руки к украинским военнослужащим. Впоследствии он был возвращен миссии с полностью зачищенной картой памяти", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.



"Подобное вмешательство в работу технических средств СММ является недопустимым и демонстрирует желание скрыть от миссии военную активность. 11 января такой же беспилотник был обстрелян вблизи позиций ВСУ в поселке Новолуганское Донецкой области", - добавил постпред.

