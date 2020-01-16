Этапы создания качественных сайтов: как стать владельцем функционального портала

Казахстан – страна с быстро развивающейся экономикой. Внедрение информационных технологий заставляет людей искать сведения и контакты в интернете, или же просто совершать покупки онлайн. В связи с этим, повышается спрос на качественные сайты. Они не просто дают возможность обзавестись представительством в глобальной сети, но и вести диалог с пользователем. От того, насколько сайт функционален и уникален, зависит успех компании. Оперативное создание сайтов в Астане доверяют тем, кто имеет достаточный опыт.

Простота оформления заказа

Стать обладателем качественного сайта просто. Достаточно доверить работу компании, которая готова предоставить портфолио и отзывы предыдущих клиентов. Сведения позволяют объективно оценить качество услуг, которые оказывает исполнитель. Если первоначальное ознакомление только укрепило желание оставить заявку, то именно так и поступают. Спустя некоторое время с клиентом свяжется менеджер. Стороны обсуждают концепцию сайта, использование «фишек» и других деталей, которые сделают проект уникальным. Следующий шаг – это подготовка структуры будущего портала. Здесь учитывают каждую деталь, которую потом согласуют с клиентом. На основании подготовленных сведений формируют техническое задание. В документе прописан каждый нюанс. Как только стороны пришли к взаимопониманию, решают финансовую сторону вопроса. Волноваться не стоит. Профессионал в состоянии обосновать каждую статью расходов. Клиенту предлагают только те опции, которые решают озвученные им задачи.

За дело берутся дизайнеры

Профессиональный исполнитель чувствует грань между красивым и функциональным внешним видом сайта. Гости должны быстро найти необходимую информацию, без проблем прочитать ее. Дизайн сайта акцентирует внимание на сильных сторонах владельца, поэтому каждая деталь важна. Дальнейший порядок действий:

утверждение дизайна клиентом;



создание программной части портала;



написание уникальных материалов для размещения на портале;



выбор хостинга и решение других технических вопросов.

Как только производственный цикл завершен, исполнитель проводит детальную проверку работоспособности сайта. Если проблем не обнаружено, то заказ отдают клиенту. Настоятельно рекомендуется не оставлять сайт без внимания. В дальнейшем потребуется регулярное техническое обслуживание.