Психозы недели. Эпидемия кипятка

В Киеве начался сезон мокрых телефонов. Обычно, как где-то в Европе или Америке случается наводнение, в нашу страну, пересекая границу под видом металлолома, плывут иномарки, искупавшиеся в разливах Рейна. С телефонами все проще. Ничего не надо импортировать. Намокли они у нас, в Киеве, когда в очередной раз кипятком затопило часть европейской столицы. Ситуация обычная, но еще никогда так удачно не заливало большой торговый центр с магазинами электроники на первом этаже.



Как вы понимаете, я имею в виду потоп в Ocean Plaza, который стал самым крупным водопроводным бедствием в новейшей истории Киева. В результате инцидента 13 января пострадали девять человек, продавцы и посетители ТРЦ – они получили ожоги и были госпитализированы. Многие из прохожих, кому пришлось искупаться в лужах кипятка, выбираясь из заблокированного транспорта, тоже немного сварили свою обувь и ноги в ней, но не обращались за медицинской помощью из страха перед реформой Супрун.



Так что пострадавших на самом деле больше. Но мне интересно, оказывает ли кто-то помощь тем, у кого серьезные проблемы? Ну, там, например, город, благотворительные организации, мэрия, фирмы, которые получают подряды КП “Киевтеплоэнерго” и офигенно “качественно” ремонтируют трубопроводы с горячей водой. Список можно продолжить – коррупция у нас многогранная. Не случайно у нас, вопреки поговорке, рвется не там, где тонко, а там, где чинят.



Я тут ради интереса собрал небольшой дайджест киевских гейзеров с горячей водой в последние годы. Живописная картинка получилась. Вот фотографии мая 2016 года – в центре Киева прорвало трубу с горячей водой: сорвало люк и бросило в сторону маршрутки. Волна кипятка накрыла людей на остановке.



Это та самая труба возле Ocean Plaza. Было много ахов и охов. Все перекрыли месяца на полтора. Проводили капитальный ремонт трубопровода. И в результате практически в этом же месте 13 января 2020-го люди обварились кипятком. Это же насколько “качественно” надо было ремонтировать, чтобы труба прожила три года, а потом взорвалась с троекратной силой? Может, это агенты Путина нам трубу чинили? Должно же быть какое-то объяснение уникальности данного явления, известного под ником #рукиизжопырастут?



29 мая 2017 года – прорыв водопровода на Голосеевском проспекте. Репортажи с места события поражают размахом и разрушительной силой техногенной стихии: на месте катастрофы образовалась огромная пропасть, как после взрыва мощного снаряда. Подземный взрыв был такой силы, что в воздух на 20 метров поднялся фонтан из воды, земли и камней

Никто не сомневается, что история с Ocean Plaza не последняя. Во-первых, на трубы надо 800 млн. грн., и это только подлатать. Значит, надо минимум “полторуху” миллиарда закладывать (так, чтобы было чем разжиться). Во-вторых, как показывает опыт, каждый ремонт – первый шаг к новой катастрофе в том же месте. Так что эпидемия кипятка у нас всерьез и надолго

Вообще, самым ураганным был май 2017 года, когда городской власти стукнула в голову идея что-то где-то починить. Идея хорошая: трубы старые – многим более 35 лет, хотя по регламенту их надо было менять лет 10 назад. Но, как договорится, дай дураку в руки хрен хрустальный, он его разобьет и руки порежет. И понеслось!18 мая 2017-го на столичной ул. Ивана Мазепы в элитной части города прорвало канализацию с нечистотами. Это не так больно для прохожих, как кипяток, но запашок стоит специфический. Граждане перепрыгивали “срач” (в прямом смысле слова), закрывая носы рукавами. Коммунальщики, убирая желтые лужи, матерились. Вонь стояла три квартала аж до станции метро “Золотые ворота”.На следующий день, 19 мая, на проспекте Героев Сталинграда поздно вечером провалился асфальт из-за того, что прорвало теплосеть. Огромная яма в асфальте, 25 домов остались без воды. Дорогу полностью перекрыли в обе стороны.29 мая 2017 года – прорыв водопровода на Голосеевском проспекте. Репортажи с места события поражают размахом и разрушительной силой техногенной стихии: на месте катастрофы образовалась огромная пропасть, как после взрыва мощного снаряда. Подземный взрыв был такой силы, что в воздух на 20 метров поднялся фонтан из воды, земли и камней. Результат – несколько разбитых машин, поврежденные стекла в домах рядом до 6-гор этажа и уничтоженные витрины магазинов на нижних этажах.В "Киевэнерго" сразу заявили, что они проводили гидравлические испытания, чтобы обнаружить повреждения магистрального трубопровода. Испытания прошли успешно. Только по счастливой случайности никто не погиб.А тепловикам и водопроводчикам эффект разорвавшейся бомбы понравился. И они продолжили свои эксперименты, в результате чего на следующий день, 30 мая, под проезжей частью на улице Старонаводницкой в районе элитного “царского села” произошел новый прорыв трубы.И вишенка на торте: 1 июня 2017 года состоялись похороны иномарки в Соломенском районе: автомобиль Volkswagen ушел под асфальт из-за третьего за три дня прорыва трубы. После этого, наигравшись, испытатели угомонились.Дальше время от времени что-то где-то прорывало и затапливало, но впечатляющих ЧП уровня блокбастера не было. Разок залило детскую площадку. За два дня она высохла. Но на этом все и закончилось.Светопреставления начались в конце прошлого года и, к сожалению, уже не с холодной водичкой, а с горячей. 2 октября 2019-го на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, из-за чего на перекрестке обвалилась часть асфальта, образовалась яма, а проезжую часть залило кипятком. Сутки на месте прорыва был плотный пар, как в хаммаме, и зияла огромная дыра в асфальте.Пригнали технику. Сделали ремонт. Списали кучу денег. Прошло два месяца. И в несчастливый день 5 ноября случился второй прорыв в этом же месте. Заметим, недавно отремонтированном. Из-за прорыва под асфальт наполовину провалилась машина Dacia Logan. Водитель рассказал, что ехал по улице Саксаганского со стороны "Дворца Спорта", и вдруг его авто как в фантастическом фильме внезапно ушло под асфальт. Мужчина сильно не пострадал. А прохожие, попавшие в потоки кипятка, обожгли себе ноги.Образовался жуткий автомобильный затор. Кипяток стекал по тротуарам и проезжей части, все было затянуто паром, похожим на туман, в этом тумане, печально опустив “рога”, плавал обесточенный троллейбус в компании пустых подтопленных автобусов.Долго обсуждали, как избежать дальнейших аварий. Провели совещание по вопросу гидравлических испытаний давления. Сказали больше не давить так, чтобы асфальт разрывало, как бумагу. Велели применять современные технологии, которые позволяют выявлять протечки без усиления давления с помощью ультразвукового излучателя.Говорят, даже закупили несколько этих “эхолотов”. Слушали трубы или нет, я незнаю, но, как сказано выше, 13 января 2020-го в том же самом месте, где и в 2016-м снова разорвался магистральный трубопровод с горячей водой и в этот раз уже добрался до Ocean Plaza, находящихся в нем людей и магазинов с электроникой.Уйма дорогой техники искупалась на пути к покупателю! Что-то я не верю, что всю ее спишут. Зная жадность нашей торговли, подозреваю, что они уже закапывают мокрые телефоны в рис, а телевизоры сушат в солярии. Я в методах реанимации утопленной техники не разбираюсь, но, говорят, их существует много. И нашему ритейлу впору проводить специальный тренинг для персонала: как вести себя при гейзерном наводнении в вашем магазине.Никто не сомневается, что история с Ocean Plaza не последняя. Во-первых, на трубы надо 800 млн. грн., и это только подлатать. Значит, надо минимум “полторуху” миллиарда закладывать (так, чтобы было чем разжиться). Во-вторых, как показывает опыт, каждый ремонт – первый шаг к новой катастрофе в том же месте. Так что эпидемия кипятка у нас всерьез и надолго. Выходя из дома в любую погоду, берите пантенол. На всякий случай. Мы же в европейской столице живем, а не где попало...