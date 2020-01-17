Арахамия считает решение Гончарука об отставке правильным

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что позиция премьер-министра Алексея Гончарука об отставке правильная и сильная. Об этом он написал в комментариях под постом премьер-министр Алексея Гончарука относительно заявления об отставке в Facebook, передает УНН.



"Позиция премьер-министра относительно заявления об отставке - правильная и сильная. Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. До решения президента без комментариев", - написал Арахамия.



Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.



Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.



Как сообщалось в УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".



Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.



Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

