На следующей неделе в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на следующей неделе в Киев должен прибыть специальный представитель правительства Ирана.



«В ближайшее время, я думаю, с начала следующей недели в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться», - заявил Пристайко в пятницу с трибуны Верховной Рады в рамках часа правительства.



Он сообщил, что были о создании механизмы общей группы по криминальному расследованию, группа в ООН, которая рассматривает возможности усиления международного давления на Иран.



"Не один раз были случаи, когда заявление, сделанное публично, потом не было поддержано. Мы хотим публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне документом, именно для этого был звонок президента с президентом", - сказал Пристайко.



По его словам, сейчас взаимодействие с иранской стороной держится "фактически, на слове", "на политическом заявлении лидера Ирана".

