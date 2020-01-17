Microsoft вложит $1 млрд в развитие климатических инноваций

Американская Microsoft Corp. обнародовала масштабный план по сокращению углеродного следа, который включает уменьшение эмиссии и удаление продуктов выбросов из атмосферы, сообщается в пресс-релизе.



Кроме того, компания в течение следующих четырех лет инвестирует $1 млрд в развитие технологий по устранению углеродного следа в рамках нового Фонда климатических инноваций и намерена помогать своим клиентам в сокращении выбросов углерода и их вывода из атмосферы.



Microsoft к 2030 году намерена достигнуть отрицательного уровня эмиссии углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году.



Сокращение выбросов включает в себя переход на возобновляемые источники энергии для всех ЦОДов, зданий и кампусов к 2025 году, а также полную электрификацию внутреннего автопарка. Для полного удаления углеродного следа будет использоваться ряд методов, таких как посадка и восстановление лесов, секвестрация углерода (улавливание углерода в почве), биоэнергетика со связыванием и хранением углерода (BECCS) и прямой захват воздуха (DAC).



В течение следующих четырех лет Microsoft планирует выделить $1 млрд в рамках нового Фонда климатических инноваций, чтобы ускорить развитие прогрессивных методов, технологий и научных разработок по сокращению выбросов углерода и их вывода из атмосферы.



"В следующем году Microsoft намерена интегрировать экологические принципы в процессы закупок и логистики, что будет способствовать сокращению углеродных выбросов нашими поставщиками", - отмечается в сообщении.

