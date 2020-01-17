Ожидания бизнеса ухудшаются три квартала подряд – НБУ

Ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности снова ухудшились. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, обнародованные накануне.



Так, в IV квартале 2019 года индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев опустился до 112,0% (в I квартале было 119,7%, во II квартале – 117,8%, в III первом квартале – 115,3%).



При этом оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности, кроме респондентов сельского хозяйства (ИДО 94,4). Самые оптимистичные прогнозы у предприятий добывающей промышленности (ИДО 121,5).



"Основным фактором, по оценкам бизнеса, который ограничивает способность наращивать производство, остаются слишком высокие цены на сырье и материалы, а также энергоносители", – говорится в сообщении.



Очередной опрос НБУ был проведен з 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

