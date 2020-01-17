Рада отклонила законопроект о Бюро финансовых расследований

Парламентарии отклонили законопроект №1208-2 о Бюро финансовых расследований. Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.



Законопроект №1208-2 предусматривает разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидацию налоговой милиции, оптимизацию структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, устранение дублирования их функций и создание Бюро финансовых расследований - центрального органа исполнительной власти, образуется Кабинетом Министров Украины и осуществляет деятельность с целью предотвращения, предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом в его подследственности.



Так, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел законопроект, в связи с получением отрицательного заключения Главного юридического управления Аппарата Верховной Рады Украины, и рекомендовал его отклонить.

