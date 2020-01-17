В Раде создали четыре новые межфракционные объединения

В Верховной Раде Украины создали четыре межфракционные объединения, одно из которых в настоящее время является наибольшим - "Ценности, достоинство, семья". Об этом заявил первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.



Так, в ВРУ создано межфракционное депутатское объединение "Трансформация Украины", соглавами которого избрали Андрей Клочко ("Слуга народа"), Ивана Кириленко ("Батькивщина") и Сергей Рахманина ("Голос").



Также создано межфракционное депутатское объединение "Защита прав ребенка - приоритет государства", в состав которого вошли нардепы Юрий Павленко ("ОПЗЖ") и Татьяна Рябуха ("Слуга народа").



Кроме того, создано межфракционное депутатское объединение "Большая Волынь", в состав которого вошли нардепы Ирина Констанкевич ("За будущее") и Александр Олексийчук ("Слуга народа").



Также, по словам Стефанчук, создано пока наибольшее межфракционное депутатское объединение "Ценности, достоинство, семья". В него вошли народные депутаты Святослав Юраш ("Слуга народа"), Олег Волошин ("ОПЗЖ"), Сергей Тарута ("Батькивщина"), Михаил Бондарь ("Европейская Солидарность"), Ирина Констанкевич ("За будущее"), Александр Ковалев Оксана Савчук (внефракционный).

