Наследник анала: портрет

С интересом, но несколько лениво наблюдаю за тем, как юный самокатчик загоняет Зеленского в пятый угол. И заяву написал про увольнение, и все министры, которых президент планировал уволить, в один голос поют осанну «мудрому премьеру». Никто выгонять Гончарука не собирается. Зато действующий президент традиционно выглядит полным идиотом, которого даже ребенок переигрывает в двухходовку. Но я лучше о табу напишу. Точнее, об анале.



Как вы прекрасно понимаете, речь идет о герое секс-скандала, главе комитета по внешним сношениям Богдане Яременко. Не прошло и трех месяцев, как ему нашли замену. Некий Александр Мережко. «Слуга». Ну что могу сказать… Уж лучше бы Яременко остался. Он, по крайней мере, понятен: секс, бабы, анал. Не обязательно именно в такой последовательности. А вот относительно юное внешнеполитическое дарование, ставшее у руля внешних сношений Рады, настораживает. Всюду указывается, что он профессор в области права. В том числе и трансцендентального. Но об этом чуть позже. Когда фамилия Мережко впервые всплыла в контексте преемника любителя табу, я пообщался с «Гуглом». И выяснил, что новый глава комитета – патентованный путиновед. У нас ведь как? Либо все специалисты по Ирану и зенитным системам «Тор», либо кремлеведы, блестяще разбирающиеся в ментальности Владимира Владимировича. Вспомните Парубия. У него была настоящая ментальная связь с Путиным. Он точно знал обо всех планах тирана и с точностью до минут предсказал его конец. Правда, конец наступил ему, но зачем акцентировать внимание на мелких промахах величайшего спикера всех времен? Так вот, Мережко – блестящий эксперт по сознанию кремлевского лидера. Потратил несколько минут, изучая многочисленные статьи нового Яременко на сайте «ТСН». Просто великолепно!



Или возьмем Трампа. Что думает новый глава комитета по сношениям относительно перспектив американского президента? Цитирую: «программа Дональда Трампа представляет собой набор популистских лозунгов без каких-либо механизмов реализации». Прямо в пимпочку! Гениально!

Теперь о научной деятельности наследника анала. Она поражает. В поисках сути права Саша оставил далеко позади себя Поля Рикера, Шлейермахера, того же Гадамера и даже Дильтея. Он, с...ка, выдвинул новую концепцию философско-правовой направленности права. Гегель от зависти ворочается в гробу

Оказывается, «уже можно думать не о том, наступит ли конец Путину и его режиму, а когда это произойдет». В Сирии Владимир Владимирович «зашел слишком далеко, и его устранение должно произойти либо в этом году, либо в следующем». Пугающий по своей точности и лаконичности прогноз. Для временной привязки уточню, что этот выдающийся аналитический материал профессором и преподавателем какого-то католического приюта под видом университета был написан в 2017 году. Развитие мировой истории подтвердило правоту Мережко. Все так и было.Или возьмем Трампа. Что думает новый глава комитета по сношениям относительно перспектив американского президента? Цитирую: «программа Дональда Трампа представляет собой набор популистских лозунгов без каких-либо механизмов реализации». Прямо в пимпочку! Гениально! Так точно охарактеризовал программу Зе… сорри, Дональда. Или вот опять Путин: «российский диктатор превратился в самого настоящего военного преступника… причем преступником его считает весь более или менее цивилизованный мир». По точному наблюдению главы парламентского комитета по внешней политике, в «путинском окружении наверняка зреет заговор, поскольку страх олигархов потерять все из-за Путина пересиливает страх перед самим диктатором». В этом месте плакал. Какая сила мысли и точность образов! Глыба! В 2017 году Александр Мережко, профессор международного права, дал Путину два варианта: 1) договоренности с Западом о мирном уходе в обмен на гарантии неприкосновенности; 2) внутренний переворот и физическое устранение диктатора. «Это произойдет, если Путин продолжит упорствовать в своем безумии». Ну что можно сказать… Пока еще Владимир Владимирович упорствует. А так да. Все точно. Ждем переворота. С минуты на минуту.А вот оценка главой комитета Минских соглашений. Они, по его мнению, сыграли позитивную роль, поскольку «время теперь на стороне Украины… нам осталось ждать, во-первых, усиления недовольства Россией со стороны жителей оккупированных территорий, а с другой – прогрессирующей агонии путинского режима, который неминуемо рухнет под тяжестью экономического кризиса в России и усугубляющихся внутренних противоречий».Опять ждем. По сути возразить нечего. Очень точно господину Мережко удалось предсказать последствия визита Путина в США. Накануне он задал в своем аналитическом материале ряд точных и пророческих вопросов: «Будут ли массовые демонстрации протеста против Путина в Нью-Йорке? Будут ли выступления на Генассамблее представителей разных государств-членов ООН против агрессии России? Будет ли поставлен вопрос о том, что Россия в нарушение Устава ООН заняла место СССР в Совбезе? Будет ли, наконец, принята резолюция Генассамблеи ООН о создании международного трибунала по преступлениям России?». Все сбылось. С точностью до наоборот. Бинго!Теперь о научной деятельности наследника анала. Она поражает. В поисках сути права Саша оставил далеко позади себя Поля Рикера, Шлейермахера, того же Гадамера и даже Дильтея. Он, с...ка, выдвинул новую концепцию философско-правовой направленности права. Гегель от зависти ворочается в гробу. По мнению Мережко, которое он сформировал после визита в город Амстердам, право является «динамическим» и, с...ка, «очень непростым процессом работы пяти миров». Пыхните и еще раз перечитайте. Вам откроется вся глубина «синергического взаимодействия» юридических текстов, юридических эмоций, социальных отношений и стремления к «достижению трансцендентных идеалов». Может, лучше было оставить Яременко? Он хотя бы баб… а не мозги.