Что посмотреть по телевизору с семьей: захватывающие сериалы и не только

Просмотр телевизора все еще остается одним из самых популярных видов семейного досуга, несмотря на то, что популярность Смарт-гаджетов и различных необычных средств развлечений стремительно растет.



Посиделки перед голубым экраном для многих людей даже кажутся чем-то более атмосферным, чем, например, поход в кинотеатр. Что же стоит посмотреть по телевизору, чтобы получить как минимум удовольствие и как максимум – пользу?

Интересно, познавательно, весело: телесериалы, шоу и художественные фильмы, которые стоит посмотреть в семейном кругу

Чтобы получить возможность выходить за рамки программы телепередач и смотреть интернет-контент, стоит приобрести и установить дома телевизор с поддержкой Smart-TV или же модель, оснащенную Wi-Fi-модулем/Ethernet-портом. Подобрать такой телевизор LG можно тут https://shonada.com/televizory/brend-is-lg.

Для семейного просмотра идеально подходит:

«Приключения Паддингтона» – милая семейная комедия, которую должен посмотреть каждый. Она одинаково «заходит» и взрослым, и детям. Несколько неуклюжий, но при этом чрезмерно харизматичный медвежонок Паддингтон влюбляет в себя едва ли не с первого взгляда. Не стоит расстраиваться, если первая часть пролетит слишком быстро, ведь впереди ждет еще и вторая – не менее интересная и насыщенная.

«Один дома» – культовый новогодний фильм, который точно видел каждый. Кевин МакКаллистер – это старый знакомый всех взрослых и детей. Его приключения едва ли не на память знают сотни тысяч зрителей. Все привыкли смотреть этот фильм в канун Нового года, но что, если включить его уже после праздников, а то и вовсе летом?

«Два с половиной мужчины» – старый добрый комедийный ситком, который повествует о жизни братьев Алана и Чарльза, а также мальчика Джейка (сына одного из братьев). В юмористическом формате в сериале описываются различные семейные проблемы и весьма нетипичные способы их решения.

«Улица Сезам» – детская телепередача, которая уже долгие годы пользуется поразительной популярностью. Тот случай, когда и познавательно, и невероятно интересно. Главная задача передачи – удовлетворений потребности детей в образовании. Впрочем, смотреть «Улицу Сезам» смело можно и взрослым – скучно точно не будет!

Также стоит обратить внимание на передачи в стиле «Кто хочет стать миллионером?», смешные семейные сериалы (например, «Мистер Бин») и поучительные художественные фильмы («В погоне за счастьем», «Заплати другому»).