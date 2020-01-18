Украина и Грузия заявили о препятствовании РФ морским спасательным операциям

Украина и Грузия направили жалобу в Международною морскую организацию в связи с противоправными действиями России в Азовском и Черном морях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Великобритании в Facebook.



Сообщается, что действия РФ препятствуют поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.



"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Общий документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США", - говорится в сообщении.

