Утомленные безвизом

Ну что, безвизу в чистом, так сказать, виде подходит конец. Кто еще не смотался в Европу, бегом – до конца года. А потом уже по анкете ETIAS. Могут отказать. И раньше могли, но отказ во въезде на границе – это головная боль для всех. Путешественник нервничает, плачет, просит помощи у консульства. Нередко возникает проблема, как возвращать его домой – в Антигуа и Барбуда, на остров Самоа, в США или Украину. Электронные разрешения вводят не только для нас, а для всех стран, кого ЕС облагодетельствовал безвизом. Мы просто попадаем под одну гребенку с ними. И можем быть отсеяны по очень странным формальным признакам.

Еще до того, как посвятить Украину в таинство безвиза, Евросоюз начал уставать от своего гостеприимства. В послании за 2016 год под названием «Состояние Союза» президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил: «Нам нужно знать, кто пересекает наши границы. Таким образом, мы узнаем, кто едет в Европу перед тем, как они сюда приедут». С этого момента началась работа над созданием системы, аналогичной той, которая действуют в некоторых других странах – ESTA в США, eTA в Канаде.



Но поскольку великая европейская бюрократия славится своей дотошностью, скрупулезностью и долгими согласованиями, от старта программы до ее внедрения в жизнь пройдет пять лет. Из которых три года станут самыми комфортными для путешественников в Европу: увидел дешевый билет, сел, поехал, хоть в тот же день.



Дальше мы тоже сможем так же легко мотаться в ЕС (у кого есть на это время и деньги), но после верификации информационной системой ETIAS (European travel information and authorization system). Это касается жителей примерно 60 стран, которые имеют безвизовый режим с ЕС. А это: Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Багамские острова, Барбадос, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, Сальвадор, Грузия, Гренада, Гватемала, Гондурас, САР, Гонконг, Израиль, Япония, Кирибати, ОАР Макао, Македония, Малайзия, Маршалловы Острова, Маврикий, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Черногория, Науру, Новая Зеландия, Никарагуа, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Самоа, Сербия, Сейшельские Острова, Сингапур, Соломоновы Острова, Южная Корея, Тайвань, Восточный Тимор, Тонга, Тринидад и Тобаго Тувалу, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Вануату, Венесуэла и др.

Получить разрешение на въезд обязаны даже младенцы и пожилые люди. И не обязательно числится в базе Интерпола, чтобы получить отказ. Можно быть прописанным в регионе, который в одной из баз данных ЕС числится как эпидемически опасный. Кстати, учитывая состояние с эпидемией кори и туберкулеза в Украине, эта норма может нас коснуться



Удивительно, что в одном безвизовом ряду стоят США, Украина, Гондурас с Сальвадором, Гонконг, Израиль, Япония и крошечный остров Палау. Но зато нет Индии и Китая, которые могли бы в считанные дни заполнить демографический вакуум во всех уголках стареющей Европы своим молодым и гигантским по численности населением.



В штаб-квартире ЕС в Брюсселе уверяют, что ETIAS нельзя сравнивать с визовым режимом. Ведь никому не нужно будет идти в консульство, стоять в очереди, ждать выдачу визы. ETIAS – это электронная система, в которой перед путешествием надо будет зарегистрироваться, внести свои данные, оплатить сбор. А получив авторизацию, собираться в дорогу.



Но не так это просто, как кажется. Фактически речь идет о трехлетней визе без подтверждения имущественного благополучия. Справку с работы и выписку с банковского счета действительно не требуют. Зато надо заполнить такие графы, как образование и опыт работы, биографические сведения, отборочные вопросы о состоянии здоровья; фактах поездок в страны, где идет война. Была ли депортация? Какие страны отказывали во въезде? Есть ли судимости?



Анализировать факторы риска поручили бездушному компьютеру, который будет рыскать по разным базам и сверять данные. Если по мнению машины, что-то не совпало, заявления попадут на ручную проверку к сотрудникам Европейского агентства по безопасности внешних границ. В этом случае процедура займет до 96 часов. В некоторых случаях у путешественника могут запросить дополнительную информацию, при этом процедура не будет занимать более четырех недель.



Тут надо учитывать, что получить разрешение на въезд обязаны даже младенцы и пожилые люди. И не обязательно числится в базе Интерпола, чтобы получить отказ. Можно быть прописанным в регионе, который в одной из баз данных ЕС числится как эпидемически опасный. Кстати, учитывая состояние с эпидемией кори и туберкулеза в Украине, эта норма может нас коснуться.



Сначала планировалось, что вопросы относительно болезней с эпидемическим потенциалом будут в анкете. Но в ходе переговоров некоторые евродепутаты настояли на отказе от этого пункта. Точно так же сняли требование указывать место работы. Но оставили вопрос относительно рода занятия. Если вы напишите, что являетесь домохозяйкой, сиделкой, строителем или кем-то еще, из списка профессий, популярных у гастрабайтеров, то попадете в зону риска нелегальной иммиграции.



Еще одна неприятность подстерегает тех, кто имеет неоплаченный штраф в Европе, о котором можно даже и не знать. Скажем, вы оформляли на себя аренду скутера, написали адрес прописки в селе Бурульки, припарковались в неположенном месте, попали в объектив видеокамеры, система выписала вам штраф и отметила, что он отправлен нарушителю. Но по каким-то причинам письмецо затерялось в дороге. Вот и повод для отказа.



Последний проект внедрения ETIAS предусматривает, что граждане должны указать: 1) данные о лице; 2) контактные данные; 3) местожительство; 4) паспортные данные; 5) образование, род занятий; 6) первую страну въезда в Шенгенскую зону; 7) наличие судимостидепортациипребывания в зонах конфликтов на протяжении последних 10 лет.



Так что от европейского утомления безвизом есть и определенный позитив. Да и вообще, Зачем нам тот Париж, если есть Оман. Море, инвестиции и лесов нет – нечему гореть, как в Австралии. Кстати, австралийцам очень сочувствую. Бедные их кенгуру – пострадали. А с будущего года им, как и нам, придется заполнять анкеты ETIAS. Мы в хорошей компании...



Последний пункт касается напрямую ветеранов АТО и уроженцев Донбасса. И хотя в решениях ЕС прямо записано, что дискриминация заявителей по происхождению запрещена, велика вероятность, что таких лиц будут рассматривать в рамках пункта об отказе во въезде в связи с потенциальной угрозой терроризма от конкретного лица.



Если придет отказ, надо будет подавать апелляцию. Или исправлять ошибки в заявлении. К тому же требуется машиносчитываемый паспорт, электронный чип паспорта и фото, чтобы загрузить все это в комп. Причем в общей сложности за 20 минут. Не уложился в отведенный срок – начинай все сначала.



Впрочем, у любого даже мелкого негатива, коим является финиш свободного «гуляния по европам», есть и свой плюс. На протяжении 2018 года почти 60 тыс. наших сограждан получили отказ в пересечении границы с ЕС, в то время как в 2017 таких случаев было вдвое меньше. Окончательных данных за 2019 год нет. Но только поляки в первом полугодии 2019-го не пустили к себе почти 28 тыс. украинцев.



Преимущественно из-за подозрений, что кто-то едет нелегалом на работу. Любопытно, что во многих странах причиной отказа было малое количество наличных денег при себе. И не важно, сколько у вас при этом лежит на текущем счету. Карточка не интересует, просят выписку из банка. Некоторые страны, например, Кипр, беспрепятственно пускают только с наличными.



Но даже и упругая пачка денег иногда не срабатывает. Причем выборочно, без четкого объяснения, почему не пустили того или другого человека. Такие истории собирает общественная организация «Европа без барьеров». В прошлом году они красочно описывали мытарства нашей соотечественницы Екатерины Румянцевой.



Она была полностью готова к путешествию, имела подтверждение наличия жилья, обратный билет, достаточную для пребывания сумму средств, а так же положительную историю путешествий в ЕС, включая два краткосрочных въезда в Италию за последний год,



Но не только получила отказ во въезде в Италию в аэропорту Бергамо (Milan Bergamo Airport), а и провела ночь в клетке с мужчинами и женщинами, которые ждали депортации. Некоторые из которых были «людьми с криминальным прошлым».



У Екатерины так же отобрали телефон, не давали пищи или возможности ее купить, связаться с хозяевами забронированного жилья. В общем, устроили вырванные годы. За что мордовали женщину и почему из всех прибывших в тот день рейсом из Украины выбрали именно ее она так и не поняла. Возможно, у кого-то из итальянских чиновников день не задался. И захотелось наказать первую попавшуюся жертву.



В этом плане сидеть дома на диване и бесплатно исправлять ошибки в анкете, намного приятнее и несравнимо дешевле, чем оплачивать дорогостоящие услуги европейских адвокатов (за собственный счет, разумеется), чтобы быть впущенным в Европу или хотя бы выпущенным домой без «волчьего билета».



Так что от европейского утомления безвизом есть и определенный позитив. Да и вообще, Зачем нам тот Париж, если есть Оман. Море, инвестиции и лесов нет – нечему гореть, как в Австралии. Кстати, австралийцам очень сочувствую. Бедные их кенгуру – пострадали. А с будущего года им, как и нам, придется заполнять анкеты ETIAS. Мы в хорошей компании...

