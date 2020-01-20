Трамп отмечает три года президентства на фоне импичмента

Дональд Трамп отмечает в понедельник три года с момента вступления в должность президента США на фоне процесса по импичменту и фактически уже начавшейся предвыборной кампании.



Сторонники Трампа по-прежнему верят в него и считают крайне успешным президентом, тогда как противники не просто уверены, что прошедшие три года были катастрофически неудачными для США, но и требуют отстранить президента от власти, не дожидаясь ноябрьских выборов. Более умеренные взгляды в меньшинстве, и все сходятся в том, что поляризация мнений в американском обществе сейчас сильнее, чем когда-либо.



За три года, казалось бы, все должны были привыкнуть к новому президенту, к его предполагаемым достоинствам и недостаткам. Однако градус эмоций, которые вызывает Трамп, по-прежнему зашкаливает. Самый важный фактор - экономика, а она никогда не была в столь хорошем состоянии, говорят сторонники.



Действительно, ВВП растет уже больше десятилетия после финансового кризиса 2008-2009 годов, безработица держится на самом низком уровне за полвека - 3,5%. Де-факто это значит, что практически любой человек, который хочет и может работать, так или иначе найдет работу. Более того, зарплаты низкооплачиваемых работников растут быстрее, чем бонусы банкиров. Демократы, однако, говорят, что уровень жизни среднего класса не растет, достойных рабочих мест все меньше, здравоохранение и образование никогда не были такими дорогими, как сейчас, корпорации внедряют потогонную систему для работников, автоматизация производства грозит нищетой "синим воротничкам" - рабочему классу.



Точно так же делятся мнения относительно внешней и внутренней политики Трампа. Республиканцы считают крупными успехами снижение налогов, новые торговые соглашения с Китаем, Мексикой и Канадой, действия США на Ближнем Востоке и борьбу с нелегальной иммиграцией. Они указывают, что Трамп пытается не допустить новых войн и договориться о сокращении или даже выводе контингента из Ирака и Афганистана. Эскапады Трампа в Twitter, включая угрозы противникам вроде Ирана и КНДР, они считают оправданно жесткой политикой.



Демократы заявляют, что торговые войны, развязанные Трампом, негативно влияют на экономику, а операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани, поставившую США на грань военного конфликта с Тегераном, называют крайне опасной авантюрой. По их заявлению, с задерживаемыми мигрантами обходятся бесчеловечно, попытки Трампа заставить союзников "платить за безопасность" подрывают позиции США в мире, а сам президент, с их точки зрения, распространяет ненависть и вражду.



Однако именно состояние экономики обычно является решающим фактором для избирателей. И именно демократам придется доказывать на выборах, почему они считают плохим состояние американской экономики при Трампе и требуют сменить его у руля.



"В общем три года оказались хаотичными, и, хотя экономика в хорошем состоянии для тех, кто богаче других, для большинства сохраняются трудности", - говорит глава факультета политологии и международных отношений Университета Делавэра Дэвид Редлоск.



Демократы с первого дня не скрывали, что не собираются мириться с четырехлетним сроком Трампа и ищут повод объявить ему импичмент. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси два с половиной года сопротивлялась попыткам начать процедуру отстранения президента от власти. Тем временем спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал предполагаемый "сговор" Трампа с Россией для выигрыша президентских выборов - в эту теорию свято верили все демократы, и столь же яростно ее отрицали республиканцы.



Когда расследование Мюллера закончилось неожиданно без каких-либо обвинений против Трампа, демократам пришлось искать другой повод. Он нашелся летом в виде истории о задержке помощи Украине в обмен на политические услуги. Эта история гораздо проще и понятнее, чем запутанное "российское дело", и перед ней не устояла даже Пелоси. Демократы в рекордные сроки провели расследование, допросили свидетелей, пришли к заранее предопределенным выводам и вынесли Трампу импичмент в палате представителей голосами лишь своей фракции.



После этого оппозиция оказалась в тупике. Республиканцы, контролирующие сенат, твердо намерены оправдать Трампа и от любых обвинений в его адрес просто отмахиваются. Политические выгоды от импичмента, если они и были, демократы уже получили. Получили и ущерб, будучи не в состоянии перетянуть на свою сторону республиканцев и независимых избирателей. А попытки потянуть время и заставить республиканцев в сенате вести процесс над Трампом так, как этого хотят демократы, провалились. Сенат приступает к слушаниям по импичменту уже во вторник и намерен разделаться с ними за две недели. После этого демократам придется доказывать избирателям правильность своей стратегии по отстранению президента меньше чем за год до новых выборов.



В ходе импичмента демократы и республиканцы обвиняют друг друга в нарушении конституции и в причинении долговременного ущерба всему государственному строю. Кто бы ни занимался политизацией импичмента, будь то любая из партий или даже обе, факт остается фактом: никакие конституционные нормы не удержат партии от все более жесткой борьбы. Вторую попытку импичмента, как бы абсурдно это ни выглядело сейчас, исключать нельзя.



По мнению юриста и экс-сенатора штата Пенсильвания Брюса Маркса, импичмент может даже укрепить кандидатуру Трампа. "Сейчас он столкнулся с импичментом, который может сделать его еще более сильным кандидатом, если избиратели решат, что демократы играют в политические игры, чтобы убрать законно избранного президента", - сказал Маркс.



У Трампа есть прямой путь к переизбранию, но он не будет легким, учитывая, что он и в первую предвыборную кампанию проиграл по голосам избирателей и выиграл лишь за счет двухступенчатой системы выборов. Выиграв голосование с незначительным отрывом в ряде важных штатов, Трамп получил всех выборщиков от этих штатов, а с ними и президентство.



"Если смотреть на исторические прецеденты, его (Трампа) переизбрание должно быть под угрозой. Негативных рейтингов у него намного больше, чем позитивных, и он проиграл выборы в общенациональном масштабе с отрывом в 3 миллиона голосов, хотя и с трудом смог выиграть коллегию выборщиков. Так что определенные проблемы у него должны быть", - сказал политолог Дэвид Редлоск.



"Дональд Трамп был избран американским президентом, потому что он не был традиционным политиком, и, вероятно, он будет переизбран по той же причине. В отличие от многих политиков, он исполнил многие обещания, данные во время предвыборной кампании, несмотря на беспрецедентную оппозицию со стороны демократов", - говорит поддерживающий Трампа юрист Брюс Маркс. По его словам, это лишь укрепляет поддержку Трампа среди сторонников и намерение демократов бороться с Трампом.



О разделенности общества говорит и политолог Редлоск. "Три года президента Трампа способствовали исключительной поляризации среди американцев. У него по-прежнему твердая поддержка среди тех, кто проголосовал за него, но те, кто этого не сделал, его твердо не любят", - считает ученый.



"Выборы будут решаться в пяти штатах: Флорида, Мичиган, Огайо, Пенсильвания и Висконсин, где дела Трампа сейчас обстоят хорошо. Но ноябрь еще неблизко", - отмечает Маркс.



Редлоск говорит, что американские президенты, баллотирующиеся на второй срок, выигрывают по статистике намного чаще, чем проигрывают. "В том, чтобы быть действующим президентом, есть немало преимуществ. Будет важно, кто выиграет (номинацию) у демократов, а также какие аргументы этот кандидат выдвинет за то, чтобы убрать Трампа. В конечном счете, что бы ни случилось, выборы пройдут с небольшим отрывом", - заключил он.

