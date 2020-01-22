Дженифер Энистон и Брэд Питт намекнули на воссоединение

В Лос-Анджелесе вручили SAG Awards (премия Гильдии киноактеров США - Ред.), а главным событием вечера стало трогательное общение голливудских актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта.



Как сообщает TMZ, экс-супруги проявляли романтические чувства на церемонии вручения наград. Фанаты обратили внимание на то, как улыбался Питт, когда Энистон получала свою награду на сцене. Она получила награду за "Лучшую женскую роль в драматическом сериале". После этого Питт забрал приз за "Лучшего актера второго плана".





