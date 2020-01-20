На олимпийских локациях в Токио запустят 5G

Токийские власти определили места проведения мероприятий предстоящих летних Олимпийских и Паралимпийских игр в качестве приоритетных зон развития связи нового поколения 5G.



Об этом сообщает NHK World - Japan.



Сети связи стандарта 5G делают возможными коммуникации с передачей с высокой скоростью больших объемов данных. Полномасштабное предоставление услуг начнется в Японии весной 2020 года.



Власти японской столицы с позиции стороны, принимающей Игры, намерены призвать ведущих операторов мобильной телефонной связи установить антенны 5G в местах проведения олимпийских и паралимпийских соревнований.



Официальные лица сообщили о планах предоставлять услуги Wi-Fi в местах проведения состязаний, а также в пределах так называемой "последней мили" - расстояния между ближайшими станциями и местами проведения мероприятий - в целях совершенствования услуг связи 5G.



