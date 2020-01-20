В Раде начали готовиться к проведению в Киеве весенней сессии ПА НАТО

В Верховной Раде Украины начали подготовку к проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора, которая состоится в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ВР.



"Состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении.



Так, весенняя сессия ПА НАТО должна состояться в период с 22 по 25 мая 2020 года в Киеве.



"Аппарат Верховной Рады и Верховная Рада Украины уже начали соответствующую подготовку. Надеюсь, что другие структурные подразделения и ведомства присоединятся к этому процессу", - отметил председатель ВР Дмитрий Разумков.



В Раде утвердили персональный состав Оргкомитета. Члены Оргкомитета приняли решение о создании Рабочей группы по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО.



"Важно, чтобы все было сделано в определенные сроки, качественно и согласно законодательству", - отметил Разумков.



По информации ВР, следующее заседание Оргкомитета по подготовке и проведению весенней сессии ПА НАТО запланирован на начало марта.

