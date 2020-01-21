Оржель: в Украине через 30 лет будет 70% "зеленой" энергетики и 20-25% атомной

К 2050 году уровень возобновляемых источников в Украине составит порядком 70%, а уровень атомной генерации - 20-25%. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил во время презентации проекта Концепции "зеленого" энергетического перехода Украины к 2050 году, передает корреспондент УНН.



"Мы говорим о том, что к 2050 году уровень возобновляемых источников должен составлять порядком 70%, мы посчитали. У нас есть различные сценарии реализации этой цифры, но главнее то, что это развитие должно быть экономически обоснованным, нельзя злоупотреблять ценой на экологический киловатт. Надо, чтобы потребитель платил пропорционально, что возможно, является более дешевым, чем любой альтернативный вид генерации, поэтому, на самом деле, так уж случилось, что сам рынок признает это направление как один из экономически целесообразных", - рассказал Оржель.



Он также отметил, что в стране должно использоваться вторичное сырье, а подход к использованию ресурсов должен быть более рациональным.



"Это и культура, но это и экономика. С украинцами проще: думаю, они любят быть культурными. Можно их убедить сортировать мусор, действительно использовать вторичное сырье, мы должны четко и понятно дать экономические модели. Над этим и будем работать", - сказал министр.



Что касается атомной генерации, ее уровень в энергобалансе будет снижаться.



"Мы не ожидаем роста потребления в ближайшие годы, учитывая факторы энергоэффективности, и несмотря на то, что технологии будут все более экономные. Мы планируем уровень атомной генерации к 2050 году в районе 20-25%", - сообщил Оржель.

