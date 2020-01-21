Фьюри: kегко смогу вернуться в бокс после пятилетней паузы

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его контракт с промоутером рассчитан еще на три боя, два из них - против Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.



О дальнейших действиях боксер пока не может говорить точно, но уверен, что даже если сделает пятилетнюю паузу, то легко сможет вернуться в ринг в 36 лет.



"По контракту у меня осталось три боя: с Уайлдером, Джошуа и кем-то третьим, пока не известно. С Диллианом Уайтом или с кем-то другим. Это неважно. После этих боев контракт закончится. Мы сейчас изучаем предложения, думаем, стоящие они или нет. Я думаю, что после этих боев мне уже не нужно будет ничего доказывать. Я смогу спокойно взять паузу на пять лет и вернуться в 36", - цитирует Фьюри Boxingnews24.

