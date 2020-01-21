Осадки и усиление ветра ожидаются в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 22 января, синоптическая ситуация в Украине изменится: ожидается интенсивное падение атмосферного давления, усиление ветра, а днем в большинстве областей небольшие осадки, сообщает во вторник Укргидрометцентр. В среду ночью без осадков, днем в Украине, кроме южной части, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях местами до 8°; в Карпатах ночью 5-10 ° мороза, днем 3-8 ° мороза.



В Киеве - ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/ с. Тепература в течении суток 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 января самая высокая температура днем была 8,1 в 2007г, самая низкая ночью -26,5 в 1907г.



На 23 января местами небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (днём в Одесской области 1-6° тепла).



В Киеве – местами небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15 м/с. Тепература в течение суток около 0°.

