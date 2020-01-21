ГБР открыло уголовное дело в отношении руководства УЗ

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением руководством “Укрзализныци” (УЗ). Об этом, ссылаясь на данные СМИ, на своей странице в Facebook написал политический эксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский, передает УНН.



Что стало мотивом для правоохранителей открыть соответствующее уголовное дело, Гороховский не указывает. Однако отмечает, что в последнее время у общественности накопилась масса вопросов к деятельности служебных лиц УЗ.



Политический эксперт напомнил, что не так давно " Укрзализныця" огласила конкурс на выбор поставщика питания в поезда “Интерсити” и “Интерсити+”. Сегодня этот конкурс заблокирован решением суда, и, вполне вероятно, что через пару недель пассажиры поездов будут вынуждены голодать во время своих путешествий, пишет Гороховский.



“Поводом для такого решения Фемиды стала чистая коррупция. Прошу прощения за такую обвинительную однозначность, но как иначе трактовать тот факт, что одна из компаний-участников „супер-прозрачного“ конкурса УЗ знала наперед его условия? А цена этого „пищевого“ контракта, на минуточку, каких-то 120 млн грн в год”, — написал Гороховский.



Деятельность служебных лиц УЗ вызывает массу вопросов не только из-за “пищевого” тендера, продолжил эксперт.



“Но есть же еще кондиционеры, которые УЗ закупила по цене, что в 5 раз дороже рыночной. И есть еще масса других сообщений в СМИ, о полумиллионных зп руководству, о схемах и договорниках, и даже пишут, что ГБР внесло в Реестр уголовное производство по факту злоупотребление властью/ служебным положением руководством УЗ”, — отметил он.

