Остатки затонувшего "Титаника" получат международную защиту

Остатки затонувшего лайнера "Титаник" получат международную защиту от Британии и США для выдачи лицензий на разрешение на въезд на место катастрофы. Об этом сообщает BBC..



Документ был подписан, чтобы обеспечить сохранение и уважение места, где погибли более 1500 человек. Подписанный Британией в 2003 году договор вступает в силу после ратификации госсекретарем США Майк Помпео в конце 2019 года.



Добавим, катастрофа парохода "Титаник" - морская катастрофа, произошедшая в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, более чем в 600 км на юго-восток от канадского острова Ньюфаундленд.



Во время первого рейса самый большой на тот момент океанский лайнер с 2208 людьми на борту по касательной столкнулся с айсбергом и получил серьезные повреждения обшивки корпуса. Через три часа он полностью ушел под воду. Катастрофа унесла жизни, по разным данным, от 1495 до 1635 человек.

