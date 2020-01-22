Полиция задержала вандала, осквернившего мемориал жертв Холокоста в Кривом Роге

Полиция задержала вандала, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.



Начальник Криворожского отдела полиции Сергей Лукашов заявил, что подозреваемый – ранее не судимый местный житель 1983 года рождения.



"19 января мужчина с помощью баллончика с краской повредил надпись на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Для задержания подозреваемого полицейские проработали видео более 50 камер видеонаблюдения, благодаря чему был установлен маршрут движения нарушителя. В результате проведенных мероприятий сегодня нарушителя задержали", - рассказал Лукашов.



На данный момент решается вопрос о вручении сообщения о подозрении по ч. 1 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).



Как сообщалось, 19 января неизвестные лица осквернили памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.



"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.



В то же время, на фотографиях, которые опубликовал в своем Твиттере посол Израиля в Украине Джоэль Лион, видно, что на мемориальной стеле, установленной в память о погибших во Вторую мировую войну евреях Криворожья, вандалы закрасили красной краской надпись.



"За несколько дней до празднования международного Дня памяти жертв Холокоста, монумент жертвам Катастрофы в Кривом Роге, недалеко от дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, пострадал от вандализма. Я надеюсь, что справедливость восторжествует", - написал посол.

