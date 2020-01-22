В Киеве ребенок получил повестку в армию

В Киеве в рамках весеннего призыва в армию повестку получил 12-летний мальчик. Об этом сообщила мама школьника, киевлянка Ирина Костюченко в Facebook.

По ее словам, вызов принесли утром 21 января.



"Дети в школе, решаю "досыпать" – звонок в дверь. "Вам повестка, – говорит дворник. – Распишитесь!" Я в шоке, без очков, открываю – действительно бумажка, где я одним полуоткрытым глазом вижу имя среднего. Ребенку – только исполнилось 12 лет! Для того, чтобы повестка пришла ему – он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель", – сообщила мама "призывника".



Сначала киевлянка подумала, что повестка адресована ее старшему, 20-летнему сыну, который не подлежит призыву, однако, рассмотрев повестку, оказалось, что там указано имя ее сына-школьника. При этом, указан неверный год рождения.



"Среднему, родившемуся в январе 2008-го, система "накинула" 5 лет. Перепутала, пожалуй, "2008" и "2003". Еще одну букву в фамилии исказила", – пишет Ирина Костюченко.



Сейчас мама "призывника" намерена посетить военкомат в назначенное повесткой время, поскольку сомневается, что по телефону сможет доказать сотрудникам военкомата, что они ошиблись.



"И вот теперь я думаю – мне 24 января 2020 в 9:00 появиться самой со свидетельством о рождении и, допустим, справкой из школы, что он учится в 6-А классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились? Рост 146 см измерили, вес в 39 кг, заглянули в зубы… А то вдруг "уклоняется" пацан?", – иронизирует киевлянка.

