Украина объявила о выпуске 10-летних еврооблигаций в евро – Минфин

Украина объявила о выпуске новых еврооблигаций, выпущенных в евро с десятилетним сроком оборота, сообщило Министерство финансов на сайте. "Украина объявила о выпуске облигаци внешних государственных займов с десятилетним сроком оборота, деноминированных в евро, по положению S/Правилом 114А", – сообщило министерство в среду.



Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск 7-летних еврооблигаций на EUR1 млрд под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.



Минфин ранее заявлял о планах осуществить первый выпуск еврооблигаций в 2020 году в начале года.

