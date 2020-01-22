Разумков: государство не имеет возможности вкладывать в туристическую отрасль

На сегодня у государства нет возможности вкладывать в туристическую отрасль. Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков во время рабочего визита в Херсонскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.



"Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в рамках рабочей поездки в Херсонскую область посетил ООО "Данон Днепр", - говорится в сообщении.



Также Разумков подчеркнул, что Херсонская область славится не только своими предприятиями, но и имеет большой туристический потенциал.



"В течение многих лет он (туристический потенциал - ред.) не используется на полную. К сожалению, сегодня государство не имеет возможности вкладывать в туристическую отрасль, поэтому мы должны стимулировать поток инвестиций в области с благоприятным климатом и интересными туристическими локациями. Как Верховная Рада, мы готовы создавать необходимую законодательную базу и максимально помогать развивать туризм в Украине", - отметил Разумков.

