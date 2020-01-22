Абсолютное единство

Посмотрел обращение Зеленского к нации по поводу дня «злуки» и многое из него понял. Точнее, вынес. Не надо бухать за рулем и всегда, при любых обстоятельствах необходимо, кровь из носу, платить налоги. Это нас объединяет. Как и меньшинства. Видишь меньшинство – не спеши делать далеко идущие расистские выводы, как та же Англия по поводу тризуба. На голову просто не налазит, как они там могли разглядеть терроризм в нашем «Азове». Главное, у самих полный бардак в королевской семье, принца Гари чмырят не по-деццки, а туда же…



Зеленский учит, что меньшинство делает нас сильнее. Совершенно с ним согласен, поскольку наша нация настолько толерантна, что даже Гончарук является премьером. И он не бухает, когда ездит на самокате по Кабмину. А вообще это просто прекрасно: обратиться насчет единства Украины из Давоса. Да, б…ть, есть здесь некий скрытый символизм. В Швейцарии действительно решены все проблемы, которые делают нас политической нацией. Четыре языка, практически готовая конфедерация, никто не парится по поводу «злуки». Опять же, дороги заасфальтированы. Не у нас, конечно. В Женеве.



В обращении нашего президента прекрасно все: и форма, и содержание, и смысл, заложенный в каждом слове и словесном обороте. Невольно хочется плакать. От счастья. Наконец-то меньшинство стало правящим большинством, и хоть одной проблемой у нас стало меньше. Хотя они там, во власти, очень сильно мучаются. Даже страдают.



Новогоднее и вот последнее, давосское обращения к нации Зеленского наводят на мысль о феномене миграции сознания. В принципе, мы вроде не того выбирали. Не знаю, откуда упал Владимир, с какого именно рояля, если он вдруг решил выполнить миссию «великого объединителя нации»

А Порошенко тоже нацию с днем «злуки» поздравил. Аккурат перед допросом. Причем в свое обращении, которое смотрели только специалисты по девиантным половым расстройствам у кошек и я, главком как бы полемизирует с новогодним спичем Зеленского

Ну все вы читали неоднозначное интервью министерши образования Новосад. Я лично два раза перечитывал, поскольку прочитал в одном «Телеграм-канале», что она активная лесби и собирается в одиночку воспитывать сына на 36 000 гривен в месяц. Ничего подобного не нашел, хотя некие легкие нотки жесткого трансгендера были явно слышны. С одной стороны, 36 штук гривен это просто до фига. Но с точки зрения того же Луи Виттона – жалкие гроши. Плюс трагический конфликт передовой министерши с ортодоксальной, гетеросексуальной системой образования. Думаю, следует немедленно провести флешмоб в ее поддержку. Прямо в день «злуки», когда меньшинство становится большинством, а большинство… Ну сами понимаете.В принципе, бухать сейчас дорого, курить тоже, а жить представителю гетеросексуальной ориентации в Киеве становится все труднее. Даже поговорить не с кем, поскольку тот же Нефедов (глава Государственной фискальной службы) все больше масочки для лица обсуждает и средства для ухода за бородой. Все основы для единства заложены, и осталось лишь наладить нормальную связь с международными стейкхолдерами. Вот они, кстати, объединяют круто. Вплоть до анала. Сам не пробовал, но сведущие люди говорят. Точнее, пишут в «Фейсбуке».Новогоднее и вот последнее, давосское обращения к нации Зеленского наводят на мысль о феномене миграции сознания. В принципе, мы вроде не того выбирали. Не знаю, откуда упал Владимир, с какого именно рояля, если он вдруг решил выполнить миссию «великого объединителя нации». Вижу, целая кампания ведется в этом направлении. Прямо с НГ. Про его ночное новогоднее обращение не писал. Хотя тринадцать минут с рюмкой в затекшей руке – это жестоко. И полное осознание того факта, что прямо за праздничным столом какая-то толпа посторонних людей из телевизора, многие явно из меньшинств, стремится поиметь тебя в мозг. Выбрали, конечно, момент. М-да…И вот второе обращение из той же серии: в бурных водах государственности ищите то, чего нет, и создавайте нацию. Возлюбите меньшинство как ближнего своего. Мне одному кажется, что у Владимира начинают проскальзывать нотки мессианства в стиле Виктора Андреевича после отравления суши? Лайт-вариант армии, мовы и веры Петра Алексеевича. Все то же самое, только с геями и лесбиянками.А Порошенко тоже нацию с днем «злуки» поздравил. Аккурат перед допросом. Причем в свое обращении, которое смотрели только специалисты по девиантным половым расстройствам у кошек и я, главком как бы полемизирует с новогодним спичем Зеленского. Ну не с самим спичем, а с его носителем. Как бы нам не безразлично, кто на каком языке разговаривает, поскольку украинский объединяет. И «нацию объединяет не асфальт, а общие ценности». Короче, надо немедленно идти в ЕС и НАТО, поскольку у нас «европейское будущее». В принципе, никаких отличий в обращениях к нации у Зеленского и Порошенко нет. Несмотря на видимость пикировки двух спикеров. Оба они считают нас дебилами, которые должны непрерывно объединяться под их руководством. При этом и первый, и второй, имели и имеют «политическую нацию» в извращенной форме, однако продолжают рассуждать об абстрактных ценностях, приносящих представителям власти конкретные деньги. Остается только как-то интегрировать в «ценности», которые нас объединяют, Грету Тунберг и концепцию борьбы с глобальным потеплением. Более чем уверен, что после Давоса Зеленский сосредоточится не на прекращении войны, а на борьбе со всемирным потеплением и вырубкой лесов в Амазонии. Это ему гораздо ближе, чем «единая политическая нация», над которой представители меньшинств азартно проводят очередной эксперимент. И все не получается, поскольку не удается всех закатать в асфальт, чтобы уменьшить нагрузку на почву.